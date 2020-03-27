Москва, 27 марта, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Минск согласовал с Москвой алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба посольства Белоруссии в России.

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Как отмечается, в соответствии с положением о равных правах граждан, закреплённым в договоре о Союзном государстве, вывоз белорусских граждан будет осуществляться наравне с российскими гражданами по эвакуационным спискам, подготовленным белорусскими заграничными учреждениями на основе обращений граждан, находящихся за рубежом.

Белорусские граждане будут доставляться российскими чартерными авиарейсами в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево», откуда предусмотрен их транзит в Белоруссию регулярными рейсами авиакомпании «Белавиа».