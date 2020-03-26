Минск, 26 марта, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил об эвакуации белорусских граждан из третьих стран наряду с гражданами России. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба МИД Белоруссии.

Mid.ru Сергей Лавров и Владимир Макей

«Белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Сергей Лавров со своей стороны заверил, что российская сторона «будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение».

Сообщается, что министры также договорились продолжить «чёткое системное взаимодействие» между внешнеполитическими ведомствами двух стран по возникающим острым вопросам в условиях пандемии коронавируса.

Отмечено, что заграничные учреждения России и Белоруссии будут ориентированы на тесную координацию усилий по оказанию содействия гражданам обеих стран.