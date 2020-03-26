Газпромбанк поддержит своих розничных и корпоративных клиентов
Москва, 26 марта, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Заемщики Газпромбанка, чьи доходы на фоне распространения коронавируса в стране упали более чем на 30%, могут рассчитывать на кредитные каникулы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, предложив ввести отсрочку по потребительским и ипотечным кредитам для тех, кто потерял треть доходов из-за пандемии. Газпромбанк одним из первых отреагировать на проблемы россиян.
В Газпромбанке подчеркнули, что его специалисты не уйдут на каникулы во время длинных выходных, и с 28 марта по 3 апреля будут работать в штатном режиме. В кредитной организации отметили, что корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте. В частности, можно будет провести платеж, внести и снять средства, совершить перевод.
Также банк готов оказывать необходимую поддержку и своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов. Работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.
Как отметили в пресс-службе кредитного учреждения, в условиях повышенной эпидемиологической угрозы сотрудниками Газпромбанка принимаются все меры для обеспечения бесперебойной работы, качественного обслуживания своих клиентов, а также выполнения имеющихся обязательств.