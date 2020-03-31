Вашингтон, 1 апреля, 2020, 02:52 — ИА Регнум. Расчеты американских экспертов на то, что разразившаяся эпидемия отбросит Китай, не оправдались. Теперь все чаще звучат утверждения, что на фоне быстро справившегося с эпидемией Китая бледно будут смотреться все остальные, включая и США. Как в условиях такой имиджевой потери США могут накрыть вполне реальные потрясения, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Первый из сценариев социальной бури в США предлагают те эксперты, которые считают ненависть части американского истеблишмента к Дональду Трампу достаточной, для срыва выборов. Сейчас для этого есть почти все условия, и дополнительное нагнетание ужасов вокруг коронавируса может временно отменить всякое народное волеизъявление. Такое развитие событий, кстати, моделировалось, еще когда никакими эпидемиями и не пахло.

С другой стороны, палка может оказаться перегнутой и сторонниками ныне здравствующего президента США. Недаром Трамп выглядел столь обеспокоенным возможными осложнениями в ходе стандартных предвыборных праймериз, что нашло отражение в его ответах на вопросы СМИ. Ведь эпидемия уже создала особый фон для происходящих политических процессов, и фон этот как бы приглашает к еще невиданным доселе резким и решительным поступкам.

Читайте статью Владимира Павленко «"Вирусные» выборы в Америке разрушают политическую систему?».