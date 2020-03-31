Москва, 1 апреля, 2020, 01:13 — ИА Регнум. По просочившимся в СМИ слухам, новейшие российские подводные лодки «Борей» будут оборудованы специальными буями. В чем польза от новых буев и в каких условиях они окажутся особенно полезны, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

Новый буй «Брак-М» может помочь российским подводным лодкам избежать обнаружения противолодочными средствами противника. Чтобы понять логику такого противодействия, можно рассмотреть саму последовательность обычной тактики охоты за современной подводной лодкой. Сначала в предполагаемом районе нахождения подводной лодки вступают в действие пассивные ненаправленные гидроакустические буи, которые только слушают окружающие шумы и позволяют определить факт наличия подлодки.

Ненаправленные пассивные буи позволяют взять пеленг на подлодку, а два и более таких устройств уже указывают положение шумящего объекта. Тут-то или чуть ранее в дело вступают активные буи, посылающие гидролокационные сигналы и обнаруживающие подлодку совершенно точно. Причем чем более современной, а значит и малошумной, является искомая подлодка, тем слаженнее должен действовать весь «сводный оркестр» поисковых буев. Но если в него вклинится активно излучающий импульсы «Бурак-М» с российского «Борея», не пойдет ли вся работа по поиску насмарку?

Читайте статью Леонида Нерсисяна «Помогут ли новые «буи-защитники» российским подводным лодкам?».