Новосибирск, 26 марта, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников среди дополнительных мер, предпринимаемых по противодействию распространению коронавируса, обозначил изменение режима работы детских садов и ограничения в работе развлекательных учреждений с массовым присутствием людей.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«Новосибирская область раньше других регионов объявила о начале школьных каникул, потому что в этом году мы поставили себе цель — бороться за снижение общей заболеваемости традиционными ОРВИ и гриппом, и в этом у нас есть положительный результат. Дополнительное решение — мы продлеваем школьные каникулы в соответствие со сроками, установленными для всех регионов страны — до 12 апреля. Также продлеваются на следующую неделю каникулы для средних профессиональных образовательных организаций, — отметил Травников. — Кроме того, решением Министерства высшего образования и науки России установлены каникулы для вузов. Детские сады — сейчас действует режим свободного посещения, каждый родитель принимает решение отправлять ребенка в детский сад или нет. Полностью детские сады закрывать мы не рекомендуем, потому, что часть предприятий остаются в работе. Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами».

Говоря о возможном ограничении работы мест массового присутствия людей, губернатор подчеркнул, что «рекомендовано ограничение проведения всех мероприятий, ведение деятельности, собирающей большое количество людей».

С понедельника, 23 марта, вся сеть подведомственных учреждений — государственных, муниципальных — театры, музеи перешла в режим дистанционной работы и онлайн трансляций. Тоже самое власти потребуют от частных предприятий отрасли.

«По выходным дням следующей недели — я призываю всех работодателей прислушаться к обращению президента (он говорил о необходимости вести себя дисциплинированно и ответственно) и оставить в работе только те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность и управляемость на территории региона или являются стратегическими для Российской Федерации. Но даже руководителям этих предприятий я напоминаю: в-первую очередь, мы должны заботиться о наших коллегах в возрасте старше 65 и даже 60 лет. Надо обеспечить для таких людей условия максимальной безопасности и, по возможности, обеспечить их работу в дистанционном режиме, удалённо», — подчеркнул Андрей Травников.