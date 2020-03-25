Феодосия, Крым, 25 марта, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 пропал с радаров вечером 25 марта в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Dmitry A. Mottl Истребитель Су-27

По информации ведомства, ЧП произошло во время выполнения плановых полётов в районе Феодосии.

Сообщается, что поиск пилота истребителя осложняется плохими погодными условиями. В поисковой операции задействованы как военные, так и гражданские российские суда.

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.