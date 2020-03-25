Москва, 25 марта, 2020, 20:27 — ИА Регнум. В Москве в нерабочую неделю могут ввести дополнительные меры. Об этом сообщил 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, которые введут в столице, будут, скорее всего, оглашены в четверг 26 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 30 марта начинается нерабочая неделя. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к согражданам.