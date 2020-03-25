Москва, 25 марта, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Обращение Владимира Путина к гражданам России

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России… установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Уточняется, что действие указа не будет распространяться на работников непрерывно действующих организаций, медицинских организаций и аптек.

Также указ не коснётся организаций, обеспечивающих население продовольствием и товарами первой необходимости, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.