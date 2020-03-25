Симферополь, 25 марта, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Чтобы реализовать законопроект, квалифицирующий нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм, потребуется что-то вроде «медицинской инквизиции», но при массовой «охоте на ведьм» справедливость и законность всегда уходят на самый дальний план. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 марта высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У нас в России по нескольку месяцев в году миллионы людей ходят с ОРВИ, гриппом, другими подобными заболеваниями. Они, разумеется, кого-то обязательно заражают. И кто-то из заражённых умирает. Один организм легко переносит болезнь, другой её не выдерживает. Дети в садах и школах беспрерывно инфицируют друг друга. Как будут оцениваться такие массовые и обыденные случаи при новых законах? Как вообще устанавливать персональную ответственность при эпидемиях? Или надо составлять официальный перечень социально опасных заболеваний. Как ВИЧ, современный коронавирус, что-то ещё?» — вопрошает политик.

По его словам, список придётся постоянно пополнять из-за возникновения новых вирусов: «Государствам для этого потребуется что-то вроде «медицинской инквизиции», а при массовой «охоте на ведьм» справедливость и законность всегда уходят на самый дальний план».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий квалифицировать намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм.