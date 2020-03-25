Законопроект о карантине породит в РФ «медицинскую инквизицию» — мнение
Симферополь, 25 марта, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Чтобы реализовать законопроект, квалифицирующий нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм, потребуется что-то вроде «медицинской инквизиции», но при массовой «охоте на ведьм» справедливость и законность всегда уходят на самый дальний план. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 марта высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
По его словам, список придётся постоянно пополнять из-за возникновения новых вирусов: «Государствам для этого потребуется что-то вроде «медицинской инквизиции», а при массовой «охоте на ведьм» справедливость и законность всегда уходят на самый дальний план».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий квалифицировать намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм.