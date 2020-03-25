Москва, 25 марта, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса предложил снизить размер страховых взносов с 30% до 15%. Об этом глава государства заявил сегодня, 25 марта, в своем обращении к гражданам России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам президента, снижение страховых взносов в два раза для малого и среднего бизнеса вводится не на особый период пандемии, а на длительный срок.

Речь идет о том, что если зарплата работника превышает минимальный размер оплаты труда, то тогда страховые взносы за такого сотрудника снижаются с 30 до 15%.

Это серьезная мера поддержки бизнеса, так как в России очень большая налоговая нагрузка на труд. Фактически большинство работодателей платят 43% от зарплаты сотрудника в качестве налогов и платежей во внебюджетные фонды.