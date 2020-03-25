Санкт-Петербург, 25 марта, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Петербуржцев, у которых первый тест на наличие коронавируса оказался отрицательным, начали переводить из боксов инфекционной больницы имени Боткина на амбулаторное лечение, об этом ИА REGNUM рассказали в среду, 25 марта в медучреждении.

Елена Молчанова ИА REGNUM Инфекционная больница имени Боткина в Петербурге.

За последние сутки в больницу было госпитализировано 378 человек с подозрением на коронавирус, при этом подтверждено 22 случая заражения инфекцией.

«Мы переводим выписку, точнее, перевод больного на режим домашней самоизоляции, только тех пациентов, которые не хотят лежать после получения первых отрицательных результатов и выражают нам свое желание в категорической форме», — пояснили в больнице.

Таким образом, по закону медики могут перевести пациента на амбулаторное лечение под наблюдение врача из районной поликлиники, если тот подпишет информационный отказ.