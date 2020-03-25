Тверь, 25 марта, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Тверские больницы должны быть обеспечены всем необходимым, одной из важнейших задач остаётся профилактика COVID-19 и недопущение заражения персонала медицинских учреждений. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области, состоявшемся поздно вечером 24 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области

«Сегодня президент России провел совещание по данному вопросу в Правительстве Российской Федерации, побывал в медицинском центре, осмотрел, как идёт работа по данному направлению. В ближайшее время будут внедрены единые стандарты подготовки и работы учреждений, медицинского персонала в новых условиях. Больницы должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием. Ещё одна из важных задач — профилактика и недопущение заражения медицинского персонала при проведении всех мероприятий», — сказал Игорь Руденя.

В Тверской области на данный момент развёрнуты инфекционные госпитали. В течение ближайших десяти дней будут созданы резервные койки на базе городской больницы № 6 и Областной клинической больницы в отдельно стоящем корпусе, планируется развернуть 795 инфекционных и 137 реанимационных коек, это выше норматива Минздрава РФ. Также губернатор поручил проработать вопрос о перепрофилировании коек в крупных городах Верхневолжья — Ржеве, Кимрах, Вышневолоцком городском округе, Бологое. Для закупки медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения, необходимых для предупреждения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции, из резервного фонда правительства региона выделены деньги. Уже 25 марта в регион поступят первые шесть новых аппаратов ИВЛ.

На заседании обсуждались вопросы обеспечения устойчивости региональной экономики. Из федерального бюджета направляется более 23 млрд рублей на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности — субсидии предприятиям будут распределяться через Фонд развития промышленности. Губернатор Игорь Руденя поручил министерству экономического развития и министерству промышленности и торговли Тверской области сформировать перечень приоритетных организаций и оказать содействие производителям Тверского региона для участия в программах господдержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта в Тверской области лабораторно подтверждены три случая COVID-2019, новых случаев заражения не выявлено. С 17 марта в регионе действует режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, организована работа по дезинфекции транспорта, в общественных местах. Ведётся мониторинг динамики цен и спроса на товары с целью обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости, устойчивой работы предприятий Верхневолжья. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней).