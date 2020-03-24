Санкт-Петербург, 24 марта, 2020, 18:08 — ИА Регнум. В государственном музее-заповеднике «Петергоф» во вторник, 24 марта состоялось уникальное событие — благодаря необычно теплой зиме специалисты смогли провести первые тестовые пуски фонтанов раньше запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Пресс-служба ГМЗ «Петергоф» Фонтаны в Нижнем парке Петергофа.

За день до этого компания «Экострой» открыла часть шлюзов водоподводящей системы Петергофа. Это позволило проверить восточные и западные террасные фонтаны, а также фонтаны «Чаши» в Нижнем парке.

«Сейчас фонтанная команда Петергофа выборочно включает определенные участки, проверяет водогерметичность системы, промывает сливы и дренажи, чистит мраморные детали фонтанных бассейнов», — отметили в музее.

К 6 апреля накопительные бассейны возле Верхнего и Нижнего парка будут заполнены и начнется штатное тестирование всей системы.

Отметим, летний сезон в Петергофе планируется открыть 25 апреля: все фонтаны заработают в полную силу, парки откроются после просушки. Сейчас посетители Петергофа могут совершить прогулку лишь в Верхнем саде.