Москва, 24 марта, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Компания Astellas Pharma Inc. объявила о намерениях расширить свою деятельность в области инновационных медицинских решений. Как отмечается в пресс-релизе компании, эта мера позволит перераспределить ресурсы организации с традиционных препаратов на инновационные. Решение, подчеркнули в «Астеллас», стало результатом постоянной оценки операционной деятельности компании и портфеля продуктов в рамках корпоративной стратегии, которая была объявлена два года назад.

Behance.net «Астеллас» оптимизирует процессы на внешних рынках

Изменения стратегии «Астеллас» затронут несколько зарубежных рынков, в том числе и Россию. Анонсируемые изменения касаются решения прекратить продвижение ряда традиционных препаратов на некоторых рынках, что также отразится на штате сотрудников компании. Оставшиеся в составе компании работники станут основой для будущего развития «Астеллас». Сотрудникам, которых затронут кадровые изменения, компания окажет поддержку, что станет признанием их ценного вклада в развитие «Астеллас» и помощь пациентам. В дальнейшем компания намерена сохранять свое значительное присутствие в России и на других рынках, а также демонстрировать приверженность высоким стандартам работы со всеми заинтересованными сторонами на благо пациентов.

В течение всего переходного периода приоритетом для компании «Астеллас» остается безопасность пациентов и уважительное отношение к сотрудникам. Компания действует в соответствии с принципами ответственности и высокими этическими стандартами, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей пациентов и способствовать долгосрочному успеху бизнеса в России и за ее пределами.