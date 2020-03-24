Травников попросил новосибирцев старшего возраста соблюдать карантин
Новосибирск, 24 марта, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал новосибирцев старшего возраста обеспечить максимальную самоизоляцию и избегать мест массового скопления людей.
Он напомнил, что они входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом.
Оперативный штаб по противодействию распространения инфекции также просит людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями соблюдать карантинный режим.
«Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе — приобретать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома. Понимая, что не у каждого есть такие близкие помощники, мы сегодня усиливаем работу министерства труда и социального развития Новосибирской области, в том числе — благодаря активности наших общественных организаций», — прокомментировал Андрей Травников.
Он напомнил, что Общероссийский народный фронт с проектом «Мы вместе», отделение партии «Единая Россия», другие общественные организации развернули работу по привлечению волонтёров.
«Здесь также не надо забывать о вопросах безопасности, поэтому мы определили, что организовывать и координировать эту работу будет министерство труда и социального развития Новосибирской области. Соответственно, наши ветераны, а также волонтёры, заинтересованные в оказании помощи, могут обратиться по одному из трёх телефонов: привычному для многих телефону горячей линии минсоцтруда 8−800−100−00−82; телефону горячей линии по коронавирусу 112; по линии, организованной на базе общественной приёмной партии «Единая Россия»
С 25 марта в регионе начнутся работать мобильные бригады по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам на дому, организованные комплексными центрами соцобслуживания. Усилена работа амбулаторной службы медицинских организаций.