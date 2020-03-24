Санкт-Петербург, 24 марта, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета приняло решение полностью перевести студентов со свободного на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.

Https://spbu.ru Санкт-Петербургский государственный университет.

Как следует из документа, со вторника, 24 марта и до отмены и принятия решений, в том числе оперативным штабом и Роспотребнадзором, все учащиеся вуза переходят со свободного на дистанционное обучение.

До 30 марта в расписание занятий будет внесены все необходимые изменения, говорится в приказе.