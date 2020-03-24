Застрявших в Марокко петербургских туристов вернули домой спецбортом
Санкт-Петербург, 24 марта, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Застрявших в Марокко петербургских туристов вернули в Россию специальным бортом. Об этом сообщает один из туристов Леонид на своей странице в социальной сети.
По словам мужчины, за ними прислали специальный борт, на котором все 30 человек из туристической группы вернулись в Россию.
Напомним, ранее сообщалось, что из Марокко не могут выехать 30 членов туристической группы из Санкт-Петербурга. Они не смогли покинуть королевство из-за закрытия воздушного пространства. Такое решение местными властями было принято в рамках профилактических мер по противодействию распространения коронавируса COVID-2019.
По данным МИД РФ, в Россию все туристы из Марокко вернулись рейсом авиакомпании Azur Air. На борту, направляющемся, в Москву находится 461 человек.