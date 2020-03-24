Новосибирск, 24 марта, 2020, 10:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области усилили работу амбулаторной службы медицинских организаций в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Травников подчеркнул, что ситуация не поменялась. На 12:00 (время местное) сегодня, 24 марта, новых случаев заражения в регионе нет.

«Но, видя, что происходит в других субъектах России и за рубежом, мы понимаем, что расслабляться нельзя, — отметил губернатор. — Поэтому мы, во-первых, реализуем все федеральные меры по борьбе с инфекцией. В частности, полностью закрыто регулярное воздушное сообщение с иностранными государствами. Во-вторых, применены региональные дополнительные меры. Серьёзная нагрузка сегодня ложится на медиков. Мы стараемся находить возможности для того, чтобы облегчить их работу. Одно из новых решений, вступившее в силу сегодня: мы привлекаем клинических ординаторов из Новосибирского государственного медицинского университета. Они уже получили сертификаты участкового терапевта или педиатра. Уже сегодня 160 человек — завтрашних врачей — вышли на работу в первичном звене и вместе с терапевтами ведут приём и посещение на дому пациентов группы риска и тех, у кого выявлены симптомы ОРВИ. Также на помощь врачам вышли 87 студентов последнего курса медицинского колледжа — это будущие фельдшеры. Эти ребята будут посещать граждан, находящихся на самоизоляции и под постоянным медицинским наблюдением».

Андрей Травников рассказал, что с 23 марта вступила в силу рекомендация министерства культуры области о приостановке проведения всех массовых мероприятий со зрителями. На этой неделе регион переходит на формат трансляции спектаклей и концертов, в том числе онлайн-трансляции, на телевидении и в сети интернет. Есть рекомендация приостановить работу кинотеатров и развлекательных центров, но работу самих торговых центров приостанавливать пока не будут.