Вена, 24 марта, 2020, 00:33 — ИА Регнум. Число зараженных коронавирусом нового типа на территории Австрии достигло 4426 человек, сообщает пресс-служба австрийского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что в большинстве случаев болезнь у пациентов протекает в мягкой форме. Из всех больных COVID-19 госпитализация потребовалась лишь 145 пациентам, включая 15 в тяжелом состоянии. Число умерших в результате заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 21 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта министр культуры и спорта Австрии Верген Коглер призвал отложить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Он добавил, что из-за пандемии новой инфекции во ряде стран закрылись тренировочные центры для спортсменов.