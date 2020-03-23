Москва, 23 марта, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Более 43,5 тысячи граждан России возвращены на родину специальными рейсами авиакомпании «Аэрофлот» из стран, охваченных коронавирусом, за последние десять дней. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба авиаперевозчика.

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«Аэрофлот» обеспечил в период с 14 по 23 марта возвращение на родину 43 555 российских граждан из иностранных городов маршрутной сети», — говорится в пресс-релизе.

В частности, как уточняется, из Берлина было доставлено 3260 человек, из Парижа — 3152, из Праги — 3031, из Будапешта — 2938, из Амстердама — 2175, из Барселоны — 1833, из Брюсселя — 1811, из Вены — 1745.