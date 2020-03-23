Женева, Швейцария, 23 марта, 2020, 21:14 — ИА Регнум. О решении МОК перенести летнюю Олимпиаду заявил 23 марта член Олимпийского комитета Ричард Паунд, пишет USA Today.

江戸村のとくぞう Перед олимпийским стадионом. Токио

По словам члена МОК, комитет сегодня, 23 марта, принял решение сдвинуть сроки проведения Олимпийских игр.

Напомним, на фоне пандемии вируса COVID-19 МОК обсуждает вопрос о возможном переносе времени летних Игр, которые должны в этом году пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа.