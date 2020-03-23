Ашхабад, 23 марта, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Цены на продовольствие в магазинах и на рынках Ашхабада всего за один день выросли почти в три раза после того, как власти неожиданно ввели запрет на въезд автотранспорта из регионов в столицу Туркмении, передает «Азатлык».

PavelD Карта-флаг Туркмении

Издание отмечает, что это привело к возникновению хаоса из-за того, что столичные жители массово кинулись закупать продовольствие впрок. А полиция следит за тем, чтобы продавцы отпускали свои товары.

По имеющейся информации, сейчас стоимость подсолнечного масла в Ашхабаде выросла до 40 манатов (910 рублей) за литр, куриного мяса — до 30 манатов (680 рублей) за килограмм, огурцов — до 9 манатов (205 рублей) за килограмм, помидоров — до 8 манатов (180 рублей) за килограмм, лука — до 5,5 маната (125 рублей) за килограмм, грибов парниковых — до 35 манатов (795 рублей) за килограмм.

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