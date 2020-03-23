Курск, 23 марта, 2020, 20:09 — ИА Регнум. В Курской области на фоне ситуации с коронавирусом вводятся меры поддержки для малого и среднего предпринимательства. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

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Сроки предоставления микрозаймов для программ «Фермер» и «Оборот» увеличили до трёх лет, но под залог недвижимости. Была на полгода увеличена отсрочка платежа по основному долгу для всех программ микрофинансирования. Срок предоставления отчётности о целевом расходовании средств составит 120 дней.

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