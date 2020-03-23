Москва, 23 марта, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Коронавирус больнее всего ударил по малому бизнесу, и поэтому государство обязано оказать ему помощь. Об этом ИА REGNUM 23 марта заявил член «Партии Роста», музыкант Сергей Шнуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Причём подобная ситуация сложилась не только в России, но и по всему миру. Именно малые предприятия больше других пострадали от мер борьбы с коронавирусом.

«Малый бизнес — это непосредственный контакт с потребителем. У него нет возможности работать «на склад», про запас, нет долгосрочной финансовой подушки безопасности. И есть сотрудники, которым работодатели каждый день смотрят прямо в глаза. Мелкий работодатель и его коллектив — в буквальном смысле в одной лодке. Никто не хочет закрываться, никто не хочет распускать коллективы, но жизнь толкает к этому», — сказал Шнуров.

Музыкант убежден, что государство должно оказать меры поддержки малому бизнесу. Причём помощь должна носить масштабный и даже сверхординарный характер.

«Потери неизбежны, и лучше обойтись только финансовыми потерями, не усугубляя социальных проблем. Насколько сложно и ответственно сейчас быть работодателем? Вот именно сейчас я никому бы не пожелал этой ноши», — высказался Шнуров.