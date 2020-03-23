Нью-Йорк, США, 23 марта, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Во всём мире должны быть немедленно прекращены боевые действия, сообщил 23 марта журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

U.S. Mission Антониу Гутерреш

Гутерриш «Призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира».

По его словам, нужно отказаться от войн и вместе «сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни».

Напомним, число заражённых коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 300 тысяч.