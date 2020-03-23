Генсек ООН: призываю к немедленному прекращению огня во всех уголках мира
Нью-Йорк, США, 23 марта, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Во всём мире должны быть немедленно прекращены боевые действия, сообщил 23 марта журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.
U.S. Mission
Антониу Гутерреш
«Призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира».
По его словам, нужно отказаться от войн и вместе «сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни».
Напомним, число заражённых коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, превысило 300 тысяч.