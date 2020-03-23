Москва, 23 марта, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Пенсионеры, которые не выйдут на карантин в Москве, понесут ответственность вплоть до уголовной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 марта по телефону горячей линии комплекса социального развития Москвы по профилактике коронавируса.

Пенсионеры

«Граждане обязаны соблюдать постановление — им выдается больничный лист, и работодатель обязан их отправить на карантин», — сообщил оператор горячей линии.

Руководитель организации не вправе не отпускать пенсионера на карантин. Если же пенсионер сам не захочет выходить на карантин, то ему грозит ответственность в соответствии со статьёй 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). При этом работодатель обязан предпринять меры для недопуска пенсионера на рабочее место.

«Обязанность работодателя, чтобы этот сотрудник не попал на работу, — не пускать на проходную. Потому что сотрудник обязан находиться на карантине», — подчеркнул оператор.

При этом сотрудник горячей линии уклонился от ответа на вопрос о том, какая ответственность предусмотрена для работодателя, если пенсионер вместо карантина вышел на работу по своей воле. В то же время оператор посоветовал руководителям организаций при необходимости обращаться в правоохранительные органы, если их подчиненные, которые обязаны выйти на карантин, не желают этого делать.