* запрещённая в России организация

Симферополь, 23 марта, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении председателя запрещённого в России «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова за организацию массовых беспорядков в феврале 2014 года у здания парламента республики. Об этом 23 марта сообщили в Следкоме РФ по Крыму и Севастополю.

Павел Можаев (Mevo) Рефат Чубаров

«Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного совета Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчёте республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета и лично руководить участвующими в них сторонниками «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате организованных беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, не менее 80 крымчанам были причинены травмы различной степени тяжести, двое из которых — мужчина и женщина — скончались.

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