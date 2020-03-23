Санкт-Петербург, 23 марта, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал заместителя директора СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 9», который присвоил более 5,5 млн рублей, снятых со счетов пациентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Http://pni9.ru СПб ГБСУСО «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №9»

По данным следствия, Дмитрий Могилевский, являясь заместителем директора по медицинской части СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 9», в период с 25 августа 2016 по 26 декабря 2017 года, находясь в своем автомобиле Range Rover, а также в своем служебном кабинете, получил взятку в общей сумме не менее 5 534 400 рублей. Средства — 30% от суммы, снятой со счетов недееспособных пациентов, проживающих в учреждении.

Кроме того, врач получил взятку в виде оплаты услуг ресторанов «MAMALЫGA» и двух ресторанов «Бахрома» на общую сумму не менее 560 тысяч рублей. Такое вознаграждение замдиректора и его подчиненные получили за составление «правильной» документации, необходимой для председателя врачебной комиссии.

Помимо этого, по данным следствия, 18 октября 2019 года Могилевский не дал разрешения госпитализировать пациента, у которого образовались глубокие пролежни. Несмотря на это и то, что в ПНИ не было профильного специалиста, который смог бы оказать помощь больному, по распоряжению Могилевского в медицинскую карточку пациента были занесены ложные сведения.

«Вину фигурант отрицает. У суда просил домашний арест или запрет определенных действий», — отмечают в пресс-службе судов.

Несмотря на это, суд постановил арестовать фигуранта уголовного дела до 18 мая.