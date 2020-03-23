Москва, 23 марта, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Москвичам старше 65 лет выплатят две тысячи рублей в начале самоизоляции и две тысячи рублей в конце при условии соблюдения режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

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«Всем пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста, она [компенсация — прим. ред.] выплачивается в течение трех дней автоматически на номер счета, на который приходит пенсия. И затем после 12 апреля будет еще одна выплата в размере двух тысяч рублей», — пояснили в департаменте.

Отмечается, что для получения выплат не нужно оставлять заявку, выплаты проводятся автоматически.

В соответствии с указом мэра столицы от 23 марта, с 26 марта по 14 апреля все москвичи старше 65 лет, а также жители, имеющие хронические заболевания, должны самоизолироваться, чтобы избежать риска заболевания коронавирусом.