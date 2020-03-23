Москва, 23 марта, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Автомобильные перевозчики России обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020−2021 годы и освободить большегрузы от платы по системе «Платон» до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на портале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грузовик

«В результате увеличения расходов, снижения производительности труда и эффективности использования транспортных средств наблюдается значительное ухудшение финансового состояния международных автоперевозчиков. Несмотря на возникшие сложности, национальные автотранспортные компании прилагают все возможные усилия для соблюдения своих обязательств перед заказчиками и продолжают осуществлять международные перевозки грузов, необходимые для нужд страны», — отмечено в обращении, составленном АСМАП совместно с Союзом транспортников России (СТР).

Перевозчики предлагают правительству РФ рассмотреть ряд специальных мер поддержки национальных международных перевозчиков. В частности, ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020−2021 годы; предусмотреть освобождение от взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе «Платон» в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года; обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей в 2020 году; отменить или сократить срок обязательной самоизоляции водителей, осуществляющих международные перевозки, по их возвращении из зарубежных рейсов.

«Меры, предложенные АСМАП, направлены как на снижение фискальной нагрузки и издержек при эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки, а также на исключение нехватки профессиональных водителей, осуществляющих международные перевозки», — отметили в ассоциации.