Перевозчики просят отменить самоизоляцию водителей и придержать «Платон»
Москва, 23 марта, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Автомобильные перевозчики России обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020−2021 годы и освободить большегрузы от платы по системе «Платон» до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на портале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Перевозчики предлагают правительству РФ рассмотреть ряд специальных мер поддержки национальных международных перевозчиков. В частности, ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020−2021 годы; предусмотреть освобождение от взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе «Платон» в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года; обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей в 2020 году; отменить или сократить срок обязательной самоизоляции водителей, осуществляющих международные перевозки, по их возвращении из зарубежных рейсов.