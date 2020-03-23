Санкт-Петербург, 23 марта, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, сравнил его уголовное дело с пьесой Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и заявил о нежелании в привлечении к участию присяжных. Об этом в понедельник, 23 марта, журналистам заявил правозащитник Александр Почуев.

Елена Молчанова ИА Regnum Историк Олег Соколов и адвокат Александр Почуев в суде.

Поскольку расследование уголовного дела 63-летнего Олега Соколова полностью завершено и передано на утверждение в Генпрокуратуру РФ, в ближайшие две недели обвиняемый предстанет перед судом.

Как отметил Почуев, на этапе предварительного расследования адвокатами группы защиты было заявлено более 78 устных и письменных ходатайств, принято участие в нескольких десятках следственных действий, проведено адвокатское расследование и отработано 18 версий защиты.

«При такой напряженной работе у защиты не было возможности ответить на все многочисленные выпады и ложные обвинения в адрес как самого историка Соколова, так и зачастую его защиты. Ввиду этого был сформирован общественный обвинительный вердикт задолго до приговора суда, которому еще предстоит свершиться», — отметил Почуев.

Поскольку с самого начала образ Соколова, по мнению правозащитника, был «демонизирован», возможность справедливого суда с участием коллегии присяжных для него равна нулю.

«Развитие событий как две капли воды напоминает сюжет классического произведения У. Шекспира «Отелло, венецианский мавр». Но кто написал сценарий этой трагедии?» — задался вопросом Александр Почуев.

Отвечая на собственнозаданный вопрос, адвокат анонсировал эксклюзивное интервью Соколова, которое покажут в программе «Андрей Малахов."Прямой эфир» в понедельник вечером. Кроме того, он сообщил, что первое заседание по делу, возможно, состоится 6 апреля в Октябрьском районном суде Петербурга. Однако будет оно посвящено рассмотрению уголовного дела или продлению меры пресечения, пока не ясно.

Также пока неизвестно, будет ли этапирован обвиняемый из Москвы в Петербург. В настоящий момент Олег Соколов находится в «Бутырке», возможно, из-за мер, введённых по недопущению распространения коронавируса, заседание пройдёт в онлайн-режиме.

Напомним, согласно выводу обвинительного заключения уголовного дела, убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко было совершено историком 63-летним Олегом Соколовым в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.