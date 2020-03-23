Ветеран войны из Новосибирска Алексей Щербаков отпраздновал 102-летие
Новосибирск, 23 марта, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Ветерану Великой Отечественной войны из Новосибирской области Алексею Георгиевичу Щербакову исполнилось 102 года.
«Он не перестаёт меня удивлять своей неуёмной энергией, — рассказал депутат Законодательного собрания региона Евгений Смышляев. — При встрече пожаловался, сдал мол, месяц как приходится с помощником на улицу выходить, хотя раньше бегал в магазин и гулял один».
Алексей Щербаков родился в 1918 году в Томской области в многодетной семье. Он окончил шесть классов школы и фабрично-заводское училище. Работал на судоверфи токарем.
В армию его призвали в 1938 году. Алексей Георгиевич служил на Дальнем Востоке, где его и застала война.
Четыре года охранял границу СССР. В 1946-м перевели в Казахстан, затем в Таджикистан.
В 1968 году Алексей Щербаков демобилизовался в звании майора. Переехал в Новосибирск, где работал начальником отдела кадров шоколадной фабрики, охотоведом.