Новосибирск, 23 марта, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) на время усиленных мер из-за коронавируса запустил флэшмоб #учитьсянасебя_дистанционно.

Скриншот со страницы НГУЭУ в соцсети «ВКонтакте»

Участники флешмоба должны выложить в социальных сетях фото и видео-сюжеты с указанным хештегом. Тематика разнообразная: что читают на «дистанте», как общаются по учебным вопросам, как проходят лекции в удалённом режиме.

«Неутешительный прогноз о распространении коронавирусной инфекции подталкивает образовательные учреждения страны к изменению традиционных форм обучения, — отмечают в НГУЭУ.

Так, преподаватели кафедры физического воспитания и спорта в прямом эфире размещают трансляции с тренировок в спортзале. Их в режиме реального времени посещают до 120 человек.

«Преподаватели ежедневно два раза в день выходят в прямой эфир в инстаграм и показывают комплекс общих развивающих упражнений, включающий общую физическую подготовку, так же введется учет всех студентов, просматривающих видео и в дополнении все комплексы комментируются коллегами в прямом эфире», — рассказала старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта НГУЭУ Ольга Белявцева.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта все вузы Новосибирской области перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.