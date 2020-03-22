Ватикан, 22 марта, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Всех христиан мира призвал к совместной молитве за избавление мира от коронавируса Папа Римский Франциск. С такой инициативой 22 марта понтифик выступил в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане, которая из-за карантина транслировалась в телеэфире и онлайн.

Long Thiên Папа Франциск I

Папа Римский предложил всем христианам в дни испытаний человечества перед угрозой пандемии объединиться в совместном обращении к небесам. Понтифик пригласил всех глав христианских общин, всех глав церквей совместно с христианами всех конфессий воззвать к Богу, одновременно обратившись к нему с молитвой.

Папа Римский Франциск призвал 25 марта в полдень совершить совместную молитву «Отче наш». Кроме того, понтифик объявил, что он сам совершит вечером 27 марта молитву с балкона собора Святого Петра.

Папа Римский «На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия. Будем едины!» — добавил понтифик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Римской католической церкви дважды за воскресный день вознёс молитвы о прекращении пандемии нового коронавируса, а также об исцелении заразившихся людей и о здравии медицинских работников.