Тегеран, 22 марта, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Более 21,6 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено на сегодняшний день в Иране. Об этом 22 марта сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде в своём Twitter.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

За прошедшие сутки было выявлено 1028 случаев заражения, общее количество заражённых коронавирусом составляет 21 638 случаев, общее число погибших от заболевания COVID-19 составляет 1685 человек.

За сутки скончалось 129 пациентов, количество излечившихся от инфекции составляет 7913 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели около 200 человек в Иране, пытавшихся лечиться от коронавируса контрафактным алкоголем. О данном методе лечения погибшие узнали из интернета.