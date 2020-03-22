Ош, Киргизия, 22 марта, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Восемьдесят тысяч медицинских масок было изъято у задержанных граждан сотрудниками управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по городу Ош, сообщили 22 марта в пресс-службе финансовой полиции Киргизии в социальной сети Facebook.

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У задержанных «при контрольном закупе было обнаружено и изъято 80 тысяч медицинских масок, завезенных контрабандным путем с целью реализации по завышенной стоимости». Также сообщается, что данные лица не смогли предъявить разрешительные документы на изъятый товар. В данный момент по данному инциденту ведется досудебное расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, подпольный склад, на котором выявили порядка полумилилиона медицинских масок, был разоблачен в одном из городов Казахстана.