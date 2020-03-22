Тбилиси, 22 марта, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Парламент Грузии на чрезвычайном пленарном заседании 21 марта вечером утвердил изданные в этот же день приказ и декрет президента страны Саломе Зурабишвили в связи с введением чрезвычайного положения.

Parliament.ge В парламенте Грузии

Документ за №1 «Об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии» предусматривает действие этого режима в течение месяца до 21 апреля текущего года. Второй документ — декрет №1 «О мероприятиях, подлежащих проведению в связи с объявлением чрезвычайного положения на всей территории Грузии» — состоит из 12 статей и устанавливает целый ряд обязательных для исполнения ограничений. Этим же декретом определены и меры ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения. Это штраф для физических лиц в размере 3000 лари и для юридических лиц в размере 15 000 лари. А также — при повторном нарушении режима ЧП — лишение свободы сроком до 3 лет.

Оба документа за подписью президента были направлены на подпись премьер-министру, а затем поступили в парламент. После утверждения парламентом декрет и приказ были опубликованы в Законодательном вестнике Грузии и вступили в силу.

Решение о введении в Грузии чрезвычайного положения с целью предотвращения массового внутреннего распространения коронавируса утром 21 марта огласил премьер-министр Георгий Гахария.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 2956 граждан помещены в карантин, а 291 находятся в стационарах. Выздоровевшими объявлены 3 человека.