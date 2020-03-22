Москва, 22 марта, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг появившуюся в СМИ информацию о подготовке к закрытию метрополитена из-за распространения коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

«При любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что метро устроено таким образом, что поезда постоянно должны курсировать. Таким образом все сети поддерживаются в надлежащем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве исследования тестов на коронавирус будут проводиться в девяти лабораториях.