Иерусалим, 22 марта, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Первые два прецедента инфицирования коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали в секторе Газа. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Палестины Юсеф Абу ар-Риш.

OneArmedMan Сектор Газа

«Обнаружено два случая заражения коронавирусом в секторе Газа, зараженные вернулись из Пакистана на палестинские территории», — сказал министр.

По его словам, заболевшие изолированы в карантине города Рафах (на границе с Египтом).

Минздрав Палестины рекомендовал временно закрыть места общественного питания и не проводить общие молитвы по пятницам.

По данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Израиле составляет на данный момент 883 человек. При этом один человек погиб в результате заражения. Число выздоровевших — 36 человек.