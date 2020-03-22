Вашингтон, 22 марта, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В США усилился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет федеральной и местной статистики случаев заражения.

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Так, США вышли уже на третье место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией граждан. На сегодняшний день в Соединенных Штатах зарегистрированы 25 493 случая заражения. Умерли 307 человек.

Напомним, что в Китае власти сообщили о 81 тысяче случаев зараения. При этом официальный Пекин утверждает, что распространение эпидемии в пределх КНР остановлено.

Непростая ситуацич складывается в Италии, где на сегодняшний день уже более 53 тыс. случаев заражения.