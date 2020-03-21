Пхеньян, 22 марта, 2020, 01:12 — ИА Регнум. Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2. Соответствующее письмо главы Белого дома было получено председателем КНДР Ким Чен Ыном, заявил 22 марта первый заместитель председателя партии Ким Ео Чжун, передает ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Мы считаем, что письмо президента Трампа является хорошим примером его особых и прочных личных отношений с товарищем Ким Чен Ыном», — заявил чиновник, подчеркнув, что президент США предлагает сотрудничество в сфере защиты от серьезной угрозы пандемии коронавирусной инфекции.

Ким Ео Чжун выразил надежду на то, что отношения США и КНДР «будут такими же хорошими, как отношения между двумя лидерами».

Напомним, по последним данным в мире зарегистрировано более 306 тысяч инфицированных, из которых почти 92 тысячи к настоящему моменту выздоровели. более 13 тысяч зараженных скончались. Наибольшее число жертв коронавируса зарегистрировано в Италии (4825 человек), 3255 человек — в Китае, 1556 — в Иране. Затем следует Испания с 1378 погибшими и Франция, где по последним данным скончались 562 человека.