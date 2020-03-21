Прага, 21 марта, 2020, 23:57 — ИА Регнум. Число заразившихся коронавирусом в Чехии возросло до 995 человек, об этом 21 марта говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

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Таким образом число заразившихся за последние сутки составило 106 человек. За этот же период один пациент — гражданка Эквадора — выздоровела.

Всего число выздоровевших достигло шести человек. Впервые инфекция была диагностирована в стране 1 марта.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на большинство стран мира, унеся жизни порядка 12 тыс. человек.