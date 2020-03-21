Турин, Италия, 21 марта, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Пауло Дибала, выступающий за туринский «Ювентус», заразился коронавирусом. Об этом сам спортсмен сообщил на странице в соцсети Twitter.

Alessandra De Luca Пауло Дибала

«Мы только что получили результаты теста на COVID-19 и у нас с Орианой (девушка) положительный результат, — написал Дибала. — К счастью, мы прекрасно чувствуем себя».

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта руководство футбольного клуба «Ювентус» объявило о том, что туринская команда ушла на карантин.

Читайте также: Игуаин сбежал в Аргентину, нарушив карантин «Ювентуса»