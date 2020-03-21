Вашингтон, 21 марта, 2020, 23:38 — ИА Регнум. Властям Китая следовало бы предупредить США о последствиях распространения коронавирусной инфекции на 2 — 3 месяца раньше, чтобы правительство Соединенных Штатов заблаговременно могло принять меры по предотвращению вспышки инфекции на своей территории. Об этом 21 марта сообщил журналистам президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Я очень уважаю эту страну, ее лидера, он мой друг. Я бы хотел, чтобы они сообщили нам об этом раньше. Мы ничего не знали, пока он (коронавирус) не начал распространяться. Было бы замечательно, если бы у нас было хотя бы еще 2−3 месяца. У нас не было этого времени. Китай — очень скрытная страна, к сожалению», — заявил Трамп.

Кроме этого, американский лидер подчеркнул, что упущенное время помогло бы врачам и другому медицинскому персоналу подготовиться к распространению коронавируса на территории страны.

Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, Трамп сравнил сегодняшнюю ситуацию с распространением нового типа коронавируса с пандемией испанского гриппа («испанка», вирус H1N1), которая охватила мир в начале ХХ века. От него, по официальным данным, в начале прошлого века погибли около 42 тыс. человек, что на тот момент составляло 2,8% населения планеты.

«Все читали о 1917 годе, об определенных проблемах. Все считали, что в нынешнее время ничего подобного произойти не может. Он возвращается. Вирус — гений. Он возвращается. Это очень плохо», — заключил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что китайская сторона затянула с предоставлением информации о ситуации с вирусом COVID-19. По словам американского дипломата, китайская сторона не соблюдает принцип «прозрачности и открытости», хотя дело с вирусом касается всех.