Вашингтон, 21 марта, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Японии в скором времени примут решение относительно проведения летних Олимпийских игр в Токио, об этом 21 января он рассказал на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

«Я им сказал, что это их решение. И это его (премьер-министра Синдзо Абэ — примечание ИА REGNUM) решение. Я знаю, что он его скоро примет, но не знаю каким оно будет», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что не думает о том, что ему следует влиять на данное решение.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка коронавируса, по последним данным от инфекции скончались порядка 12 тыс. человек. 270 тыс. заразились.