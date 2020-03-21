Санкт-Петербург, 21 марта, 2020, 19:32 — ИА Регнум. В Петербурге имеется достаточное количество запасов продовольствия, лекарств и других медицинских средств. Слухи об их нехватке являются фейком, который выгоден только спекулянтам. Об этом заявил 21 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время объезда Московского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Обращение к покупателям в магазине Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор побывал в гипермаркете «Окей» на проспекте Космонавтов, проверил наличие основных продовольственных товаров и поговорил с покупателями. Он назвал «неправдой» слухи о нехватке продуктов питания.

«Запасов продовольствия достаточно. В этом я лично убедился. Город полностью обеспечен всем необходимым. У нас достаточные запасы продовольствия и других товаров повседневного спроса», — сказал губернатор.

Комментируя наблюдавшийся в последние дни покупательский ажиотаж, на фоне колебаний цен, Александр Беглов вновь призвал горожан не скупать продукты и товары первой необходимости впрок и не помогать спекулянтам обогащаться на слухах о дефиците.

Посетив в том же районе две аптеки, Беглов спросил о наличии противовирусных, жаропонижающих и других лекарств, а также препаратов для оказания первой помощи детям.

«Все необходимые лекарства для профилактики вирусных инфекций в аптеках имеются. Есть чем лечить детей и пожилых людей. Подорожания тоже нет. Мы за этим следим», — сказал Александр Беглов.

Признав, что люди справедливо жалуются на отсутствие масок, Беглов сообщил, что маски скупают спекулянты. Для медицинского персонала городских больниц и поликлиник маски закупаются в нужном объеме, а носить маски здоровым людям, не являющимся медиками, необязательно.