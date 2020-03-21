Тбилиси, 21 марта, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Грузинская авиакомпания «Georgian Airways» передумала отправлять своих сотрудников в бессрочный отпуск без содержания, о чем заявил гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

Gleb Osokin Самолёт Georgian Airways

Вечером 20 марта он сообщил, что процесс отправления в отпуск 95% сотрудников приостанавливается, и если работники авиакомпании и будут отправлены в отпуск, он будет полагающимся, ежегодным и оплачиваемым.

Авиакомпания продолжит работу в 24-часовом режиме, чтобы обеспечивать доставку на родину всех граждан Грузии, которые в настоящее время находятся за границей.

Уже известно, что большой спрос на авиарейсы есть в Амстердаме, Вене и Париже, и в координации и при содействии с правительством Грузии авиакомпания готова запланировать и выполнить чартерные рейсы в этих направлениях. Роман Бокерия также заверил, что руководимая им авиакомпания обеспечит доставку на родину всех желающих соотечественников.

Что касается бессрочного отпуска без содержания, этот вопрос руководство компании рассмотрит позднее в случае крайнего обострения ситуации в стране и мире, сообщил Бокерия.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами, закрыла границы для иностранцев, а доставку на родину тех граждан Грузии, которые находятся за рубежом, обеспечит чартерными рейсами грузинской авиакомпании «Georgian Airways».