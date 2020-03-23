Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 23 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 23 марта: в 1945 году Красная армия освободилаСекешфехервар в Венгрии, вынудив гитлеровцев начать отступление.

В 1943 году на Западном фронте Красная армия в упорных боях у верховьев Днепра разгромила вражескую колонну, которой предписывалось удерживать рубеж до последнего солдата и без приказа не отходить.