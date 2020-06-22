Иван Шилов ИА REGNUM Это наша война

Москва, 22 июня, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Через Краснодарский край немецко-фашистские захватчики рвались на Кавказ и к Чёрному морю. До войны на Кубани проживали 2 млн 889 тыс. человек. 600 тыс. кубанцев ушли на фронт, не вернулись домой почти 470 тыс. бойцов.

Сочи уже в первый год войны стал «городом-госпиталем», все основные промышленные предприятия края были переведены на военные рельсы.

Летом 1941 года было принято решение об организации на Кубани кавалерийских казачьих сотен. Спустя полгода казачьи кавалерийские части были переведены в кадровый состав Красной армии.

Оборонительный период битвы за Кавказ начался 25 июля 1942 года. С августа 1942 по февраль 1943 года длилась оккупация Краснодара и близлежащих к нему районов. Жестокие бои развернулись за высоту, получившую название Сопка Героев. Она прикрывала дорогу на Тамань через станицу Варениковскую. Бессмертен подвиг защитников Малой земли, героическая оборона которой длилась 225 дней. 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны Малой земли. 3 октября Красная армия освободила Тамань.

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